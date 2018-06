Alan Rickman si vzal ženu, s níž žije padesát let

Alan Rickman si nikdy nedokázal představit, že by se oženil. Institut manželství pro něj nebyl důležitý, věřil, že pevnost jeho vztahu s Rimou Hortonovou žádný papír neposílí. Nakonec se ale přeci jen rozhodli svůj vztah stvrdit svatbou.

To, že je s Rimou ženatý, Alan prozradil během rozhovoru pro německý Der Bild. Redaktor se ho zeptal, jak to dělá, že je ve vztahu spokojený a šťastný tolik let a vydrželo jim to i bez manželství. „My ale jsme manželé,“ odpověděl Rickman.

„Vzali jsme se nedávno. Bylo to skvělé, protože na té svatbě nebyl nikdo. Po obřadu, který jsme měli v New Yorku, jsme se prošli přes Brooklynský most a poobědvali,“ uvedl.

Rickman potkal Hortonovou v roce 1965. Jemu bylo devatenáct, jí o rok méně. Po dvanácti letech, v roce 1977, se rozhodli začít spolu žít v jedné domácnosti. A vydrželo jim to dodnes.