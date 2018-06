Alainu Delonovi vrásky nevadí

Sedmašedesátiletá hvězda filmového plátna říká, že i s přibývajícím věkem při natáčení téměř odmítá líčení. Pouze v začátcích své hvězdné kariéry si prý občas musel nechat zvýraznit rysy obličeje, protože vypadal moc mladě. "Stárnutí mi ale vůbec nevadí, je potřeba se smířit s věkem," říká Delon.

Po padesátce prý přestal intenzívně cvičit, neboť jej to už nudilo. "Jím co chci a

nepřibírám," tvrdí herec.

To však neznamená, že by nelpěl na životě. Důvodem jsou jeho dvě děti - dvanáctiletá Anouchka a osmiletý Alain-Fabien.¨"Nechtěl bych, aby jejich prvním velkým utrpením byla smrt otce. Chtěl bych žít v plné síle co nejdéle to půjde," řekl Delon.

Jeho děti se navíc musejí smířit s nedávným rozchodem rodičů a s tím, že si jejich matka, někdejší nizozemská královna krásy Rosalie van Breemenová, vzala jiného muže, slavného francouzského optika Alaina Affleloula. Ke svatbě, která se konala v

prosinci jen několik měsíců po rozchodu, se Delon zatím nechce vyjadřovat.

Naznačil nicméně, že sňatek považuje za "marketingový tah". Po bolestném rozchodu s dlouholetou partnerkou se Delon upnul na své děti. Kromě Anouchky a Alaina Fabiena má ještě osmatřicetiletého syna Anthonyho, který je sám otcem dvou dětí.

"Jsem ve zvláštní pozici otce a dědečka. Anthonyho děti jsou téměř stejně staré jako jejich teta a strýc. A společně si hrají," uvedl Delon a zdůraznil: "Nic pro mě není na světě důležitější, než mé děti".