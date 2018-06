Delon v osmdesáti vyznal lásku ženě, s níž se rozešel před třiceti lety

„Ženou mého života je Mireille Darcová,“ vyznal se v rozhovoru pro časopis Tv Magazine francouzský filmový a divadelní herec oceněný Césarem. Jeho vyznání všechny překvapilo, protože se pár rozešel už v roce 1984 a Delon měl spoustu jiných krásných a slavných žen, jako byla například herečka Romy Schneiderová či modelka Rosalie van Breemenová, s níž má dvě děti.

Darcová se podle listu Figaro také netají náklonností, kterou k Delonovi stále chová. „Není mu 80. Jsou lidé, kteří nemají věk. On k nim patří. Jeho velkou silou je ohromná přitažlivost a neuvěřitelná impozantnost. Alain je největší (francouzský) herec od úmrtí Jeana Gabina a Lina Ventury,“ soudí herečka, které bylo v květnu 77 let.

Delon se již ve 23 letech stal filmovou hvězdou velikosti Gérarda Philipa nebo Jeana Maraise. Byl dokonce nazýván Brigitte Bardotovou v mužském provedení. Během své kariéry spolupracoval s nejznámějšími filmovými režiséry jako Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni nebo Louis Malle. Natočil stovku filmů.

Herec nyní podle Darcové žije v osamocení. „Je sám. Je to jeho volba. Nyní má chuť takto žít. Je to jeho věc. Samota ho uklidňuje. Alain žije dobrovolně v hluboké samotě, v jiném světě, v minulosti s lidmi, které měl moc rád. Vnitřní nespokojenost ho provázela vždy. Dnes je to muž více uzavřený do sebe. Ale není oběť, je to bojovník,“ ujišťuje herečka, která podle Le Figaro zůstala velmi blízkou přítelkyní stárnoucího idolu několika generací divaček i diváků.