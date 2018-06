Alain Delon stráví Vánoce na chatě

Jestli bude svoji novou horskou chatu obývat na přelomu roku sám, nebo s někým dalším, sedmašedesátiletý Delon neprozradil.



Faktem ale zůstává, že se před několika málo týdny rozešel s Rosalií van Bremenovou, se kterou žil dlouhých patnáct let. "Rozchod nebudu nijak komentovat. Myslím, že jsem k němu za poslední dny řekl až dost. O svém plánu strávit Vánoce v chatě kilometry vzdálené od lidí jsem zatím ještě s nikým nemluvil.



"Nejspíš tam budu sám," řekl Delon s tím, že přítomnost někoho ze svých blízkých nevylučuje. "Nevím, co bude zítra, natož za měsíc. Může mne přepadnout nějaký splín a pak budu potřebovat s někým být. Zatím to tak ale nevidím," dodal herec.



Alain nicméně věří, že to budou určitě hezké svátky. "Některé roky jsem na Vánoce úplně zanevřel a ani jsem si nepřipouštěl, že vlastně jsou. Letos to bude všechno jinak. Dopřeji si výborné jídlo, ještě lepší pití a když ke mně zavítá nějaký ten zbloudilý lyžař, určitě s prázdnou neodejde," usmál se Delon.

Alain Delon se baví s novináři