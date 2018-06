Alain Delon: Nechci umřít sám a chtěl bych se ještě zamilovat

Alain Delon letos na filmovém festivalu v Cannes dostane Zlatou palmu za životní dílo. Přestože si v minulosti bývalý lamač ženských srdcí nemohl stěžovat na nezájem něžnějšího pohlaví, nyní žije sám se svými psy a kočkami v klidné vesničce Douchy.

"Bydlím se zvířaty. Zbožňuji je, zamiloval jsem se do svých psů a koček," řekl Delon pro francouzský časopis Voici.

Přesto by ale herecká legenda opět ráda poznala opravdovou lásku. "Rád bych se znovu zamiloval. Bylo by to naposled na konci mého života. Byl jsem velmi šťastný, ale to nemůžete být celý život," prohlásil herec.

Delon byl svůdníkem žen nejen na filmovém plátně. Byl zasnoubený s herečkou Romy Schneiderovou, ale když se jeho milence, německé herečce a zpěvačce Nico narodil syn Ari, zasnoubení zrušili.

Jeho první manželkou byla francouzská herečka Nathalie Barthelémy, s níž má syna Anthonyho. Jejich manželství vydrželo pět let.

S francouzskou herečkou Mireille Darcovou žil téměř 15 let do roku 1984.

Svoji druhou manželku, holandskou modelku Rosalie van Breemenovou si vzal v roce 1987 a má s ní dvě děti - dceru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Rozvedli se v roce 2002.

Anthony Delon Alain Delon s dcerou Anouchkou Alain-Fabien Delon

Právě jeho nejmladší syn si nedávno postěžoval, že jeho slavný otec na něj kašle (více zde). Samotný herec přiznal, že jako otec selhal. Teď chce ale trávit co nejvíce času se svými dětmi.

"Nechci umírat sám. Nemám strach ze smrti. To je jediná věc, kterou si můžete být jistí," dodal.