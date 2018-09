Al Pacino má novou přítelkyni. Je to o 39 let mladší herečka

Al Pacina s Meital Dohanovou vyfotili v Hollywoodu, jak společně nakupují nábytek. Podle webu Page Six americký herec chodí s izraelskou herečkou a zpěvačkou už několik měsíců.

„V tichosti se vídají už několik měsíců a vypadají velmi šťastně. Zpočátku se to snažili držet v tajnosti, ale nyní už svůj vztah neskrývají,“ cituje web svůj zdroj.

Meital Dohanová je známá ze seriálu Tráva, napsala knihu s názvem Love & Other Bad Habits a se zpěvákem Seanem Kingstonem nazpívala píseň On Ya. Žije v Los Angeles. Tam momentálně Al Pacino natáčí s režisérem Quentinem Tarantinem nový film Once Upon a Time in Hollywood, v němž se objeví také Brad Pitt a Leonardo DiCaprio.

Al Pacino má tři děti a za sebou spoustu románků s krásnými a často o hodně mladšími ženami. Nikdy však nebyl ženatý. Před Meital čtyři roky chodil s argentinskou herečkou Lucilou Sola (42). Rozešli se v roce 2015.

Herec, jehož proslavily filmy jako Kmotr, Zjizvená tvář, Vůně ženy, Carlitova cesta, Ďáblův advokát, Krycí jméno Donnie Brasco nebo Druhá míza, se poprvé stal otcem v roce 1989. Jeho přítelkyně Jan Tarrantová mu porodila dceru Julii Marii (29). V lednu 2001 zase jeho dlouholetá přítelkyně Beverly D’Angelová (66) porodila dvojčata Antona Jamese a Olivii Rose.