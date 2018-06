Akrobata Valentu přepadli teroristé

Celé dobrodružství Aleše Valenty byl zvláštní dárek od pilotů za to, že dělá dobré jméno armádě v barvách Dukly Liberec.

Velitel základny Jan Vachek zakomponoval olympijského skokana do letecko-taktického zaměstnání jako jednoho z cvičících pilotů.

Sehrál úlohu katapultovaného pilota, který upadl do zajetí na území, kde nejsou dodržovány žádné mezinárodní dohody o zacházení s válečnými zajatci.

Olympionik musel mít povolení ministra

S povolením ministra obrany Jaroslava Tvrdíka se zlatý akrobatický skokan na lyžích ze Salt Lake City mohl prolétnout cvičným proudovým letounem L-39 a v tandemu seskočit z vrtulníku Sokol.

"Je to náročné a musím říct, že mě nahoře párkrát polil studený pot," řekl Valenta poté, co opustil kokpit letadla. "Musel jsem mu několikrát říct, aby zpomalil, protože při těch otočkách je přetížení skutečně obrovské," dodal s úsměvem směrem k pilotovi, se kterým seděl v dvoumístném stroji.

Valenta: Nechtěl bych to dělat každý den

Přiznal, že místy, při zhruba půlhodinovém letu, skutečně trpěl i při minimálním počtu prvků akrobacie. "Neměl bych strach do toho vlézt znovu, ale není to věc, kterou bych chtěl dělat každý den," zhodnotil své pocity.

Jen co přistál na ploše s letadlem, byl navlečen do parašutistické výstroje a s jedním z nejlepších vojenských instruktorů seskočil z výšky čtyř kilometrů z přerovského vrtulníku Sokol.

Zhruba kilometr s ním volným pádem mířil k zemi a potom na speciálním padáku prolétli nízkou oblačností a přistáli přesně na určeném místě.