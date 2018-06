Akční hrdina chce být guvernérem

"Posledních deset let cítím, jak mě víc uspokojuje pomáhat lidem, než natáčet filmy a vydělávat peníze. A politický úřad by pro mě asi bylo to pravé. Zatím to nechám otevřené. Pokud ale guvernér Davis nedodrží své sliby, pak je na čase ho vystřídat," řekl Schwarzenegger.

Schwarzenegger, který je díky své manželce Marie Shriver propojen s klanem Kennedyů, se nikdy netajil tím, že má politické ambice. "Klidně se vzdám filmování i honorářů za filmy, což je momentálně kolem dvaceti milionů dolarů za film, a stanu se guvernérem," prohlásil skromně Arnie.