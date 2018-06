AIDS zasáhl i českou pornoherečku

Po zjištění, že James a jeho nejčastější partnerka s uměleckým jménem Lara Roxx jsou HIV pozitivní, si zdravotnická organizace AMIHF opatřila seznam osob, které s jedním nebo druhým z nich měly pohlavní styk před kamerou.

Na soupisu se ocitlo 51 osob, jméno nakažené české pornohorečky ale není k dispozici.

Aféra postihla americký filmový pornoprůmysl v době, kdy doufal v nový rozmach.

Na 80 procent amerických studií zabývajících se výrobou pornofilmů dočasně zastavilo natáčení a čeká na vyjasnění situace.

Většina z nich, zaměstnávajících až 1200 pornoherců, si dala přestávku do poloviny června, nebo do té doby budou natáčet pouze filmy, v nichž se používá kondom. Uvažuje se dokonce o vydání předpisu, který by natáčení bezkondomových pornofilmů zakazoval. - více zde