Aichmajerovou přímý přenos uchvátil

Aichmajerová už toho zažila požehnaně. Věnovala se modelingu, fotila dokonce erotické snímky pro magazíny Penthouse a Hustler. Vyzkoušela si ale i práci herečky, produkční a fotoeditorky.

"Moderování jsem měla možnost okusit i na hudební stanici Óčko, ale přímý přenos jsem poprvé zažila až tady. Byl to naprosto ohromující zážitek, teprve teď mi to všechno dochází zpětně a sotva dýchám," svěřovala se nadšeně po skončení přenosu.

"Až do tohoto večera jsem měla za to, že moderování je fajn, ale není mým životním cílem. Po tom adrenalinu, který jsem dneska zažila, ale měním názor. Je to opravdu skvělá práce, chtěla bych se jí určitě věnovat i nadále," dušovala se brunetka.

"Mým osobním favoritem mezi lidmi ve vile je David alias Shrek," dala navíc k dobru své sympatie k jednomu ze soutěžících. "Připadá mi totiž jako takový medvídek a navíc se mi zdá, že má moc hezký charakter," podotkla.

