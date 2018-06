Aichmajerovou okradli v MHD, přišla o hotovost i kreditky

Větší hotovost u sebe neměla, takže škoda nebude tak velká. "Měla jsem tam naštěstí jen pět set korun, protože hotovost u sebe takřka nenosím, ale v peněžence byla i karta. Sice má bezpečnostní klíč přes mobilní telefon, ale je to nepříjemné," řekla iDNES.cz Aichmajerová.

Celá událost se navíc musela sehrát velmi rychle, protože peněženku začala postrádat až ve chvíli, kdy chtěla něco zaplatit. "Že mi chybí, jsem zjistila v okamžiku, kdy jsem už nebyla v metru. Ještě štěstí, že doklady mám zvlášť. Včera jsem si totiž vyzvedávala biometrický pas, protože chci do Ameriky, a kdyby mi ho ukradli, to by mě asi šlehlo," uvedla moderátorka.

Přestože byla chvíli vytočená a zároveň zoufalá, nevydařenou středu si zpříjemnila nákupem kabelky v novém eshopu.



Eva Aichmajerová, Zuzana Jandová a Kateřina Kristelová

"Je opravdu moc krásná a neodolala jsem jí. Člověk si musí holt nějak tu náladu napravit. Navíc jsem žena a jsem ujetá na vše kolem módy," přiznala moderátorka.

Spolu s Aichmajerovou dorazila do obchodu i moderátorka Kateřina Kristelová, která si z něj odnesla také jeden dárek. "Kabelky, to je moje. Nemám jich sice moc, ale zase dávám přednost dražším a kvalitnějším kouskům," prozradila Kristelová, která je v nakupování údajně jako chlap - prostě ví, co chce, a rozhodování jí netrvá dlouho.

Vášeň pro nakupování neskryla ani Miss ČR 2008 Zuzana Jandová, které se líbily i několikery krásné kozačky. "Asi je to Vánocemi, ale momentálně vůbec nic nenakupuji. Když si chci udělat nějakou radost, tak zavítám do drogerie či bižuterie a koupím si pěknou čelenku," uvedla.