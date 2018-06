Aichmajerová silikony nechce

Zelenooká Eva původem z Litoměřic si získala obdiv přítomných na nedávném předávání cen ANNO 2005 televize Nova. Na večírek přišla v dlouhé černé róbě s vlečkou s velmi odvážným rozparkem, který velmi dobře odkrýval třpytivý podvazek. Všichni jen zírali. - fotografie šatů najdete ZDE a ve FOTOGALERII

"To je model od návrháře Pepy Klíra, který byl určen přímo pro mne. Jsme spolu dlouholetí kamarádi ještě z doby, kdy jsem vůbec nebyla známá. Dělala jsem jako modelka různé blbosti na molu a on si mě vyhlédl. Teď, kdykoliv někde něco moderuji, mám šaty od něj." chlubila se Eva.

Vzápětí si ale trochu posteskla: "Já bych do nich sice potřebovala větší prsa, ale co se dá dělat, všichni nemůžeme mít všechno. Rozhodně si je kvůli korzetu zvětšovat nenechám," svěřila se.



Eva vstoupila do povědomí televizních diváků jako moderátorka nakonec ne příliš úspěšné soutěže Big Brother. Vzpomíná na to ale velmi ráda. "Strašně se mi po Velkém bratru stýská. Moc mě to vysílání bavilo. Byla to velká zkušenost."

Rozhodně už se nechce nikdy věnovat modelingu nebo práci v porno branži. "Moderuji teď naštěstí Snídani s Novou a také hraji zajímavou postavu dívky Sylvy v seriálu Ulice. Je to trochu vypočítavá milenka ženatého muže." Sama by ve skutečném životě o tak banální příběh nestála, ale jako práce ji to velmi baví.

"Teď jsem se účastnila dvou castingů na role ve filmu, takže jsem v očekávání, jak to dopadne," plánuje si svou budoucnost herečka, která chce za svou minulostí udělat tlustou čáru.