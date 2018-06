Aichmajerová si opět nechala prodloužit vlasy

"Asi před třemi lety jsem měla takové drastické období, kdy jsem ve svém životě chtěla všechno změnit. Počínaje prací a přítelem, konče mou image. Každá ženská to čas od času má," míní moderátorka.

V té době se nosily punk účesy, vystříhaná číra a Evě se to velmi zamlouvalo. "Tak jsem si to taky nechala udělat, jenomže jsem trošku zapomněla na to, že mi odstává pravé ucho víc, než to levé a tím pádem jakýkoli vystříhaný účes je pro mě naprosto nevhodný!"

Eva tak strávila půl roku tím, že nosila různé čapky, kšiltovky a šátky. A čekala až vlasy dorostou do pěti centimetrů. "To je totiž minimum, které musíte k prodlužování mít," vysvětluje. "Pak jsem šla do salonu a nechala si vlasy prodloužit. Od té doby nosím vlasy napletené."

Teď, když Eva začala uvádět magazín Extra, rozhodla se, že je třeba udělat další změnu. "Už v průběhu prázdnin jsem chtěla být blondýnka, ale to mi nevyšlo. To byl krutý omyl, tak jsem si říkala, že když opět změna, tak radikální. Z té skoro blond jsem šla až zase skoro do černé a když vlasy, tak co nejdelší. Naštěstí jsem je mohla prodloužit jen o padesát centimetrů, delší pramínky na prodlužování už nejsou," směje se Eva. "Vyjde to asi na dvacet tisíc korun. Ale já tam mám slevu, tak jsem platila méně," dodala.