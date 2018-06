Aichmajerová shání pojízdnou nákupní tašku

Osm let již vlastní automobil Ford Fiesta, kterému říká familiérně Káťa. "Mám za ta léta ke Kátě už citový vztah, ale začíná dosluhovat. Nějak to v ní chrastí," říká Eva, která musí jezdit po celé republice a to už si s Káťou dovolit nemůže.

"Ujíždím hrozně na malých autech. Jsou praktické a dobře se s nima manévruje. Proto sháním vlastně takovou pojízdnou nákupní tašku," dodává osmadvacetiletá řidička.

Káťu ale do šrotu nedá. Tu dostane Evina maminka, která naposledy řídila před pětadvaceti lety. "Do Litoměřic jí to stačí. A když autíčko někde klekne a už se nerozjede, tak to není taková katastrofa jako v Praze."