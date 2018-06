Aichmajerová se svlékla pro Playboy

Aichmajerová se v Playboyi naposledy objevila před pěti lety, lákavé nabídce neodolala ani tentokrát.

Sedmadvacetiletou Evu, která moderuje na hudební televizi Óčko (viz zde), uvádí ranní vysílání Snídaně s Novou, noční vstupy reality show Big Brother a stíhá natáčet i další díly seriálu Ulice, si čtenáři můžou vychutnat ve svůdném kožíšku a sexy korzetu.

Se svou pornominulostí Eva problém nemá. "Bylo mi 18 let, mohla jsem se podívat do Ameriky a vydělat si peníze - tak jsem to udělala. Všechno, čím jsem si v minulosti prošla, mě pošouplo o kousek dál," prozradila před časem v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. - více zde