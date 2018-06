Aichmajerová s Hanychovou bojují o Snídani

Aichmajerová byla už kdysi horkou kandidátkou na post moderátorky Esa po Tereze Pergnerové. Rozhodovalo se shodou okolností mezi ní a Vítkem Havlišem, k němuž teď Nova hledá partnerku.

„S Vítkem jsme dlouholetí kamarádi, dokonce jsme spolu měli rozhlasový pořad na rádiu Nord music v Ústí nad Labem. Byla by s ním příjemná spolupráce, a hlavně by mě tento typ pořadu moc bavil. Velký bratr mě taky baví, je to strašný adrenalin a živé přenosy jsou úžasné. Mám v něm ale minimální prostor. Tam to není o moderátorech, ale o lidech v domě. Snídaně je kromě jiného i o osobnostech moderátorů, proto mě tolik zajímá,“ říká.

Aichmajerová hraje kromě jiného například v novém seriálu televize Nova Ulice nebo v divadelní hře Jana Krause Nahniličko. Zahrála si ji na začátku týdne i k narozeninám, 12. září jí totiž bylo dvacet sedm let. „Rozhodla jsem se, že od těchto narozenin tak zhruba do padesátin slavím už jen sedmadvacetiny.“