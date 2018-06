Aichmajerová: Přítel se ženit nemůže

"Není to nic těžkého, prostě jen dáváte věci, které se vám líbí, na obrazovce počítače do košíku. Já dnes už vlastně všechno oblečení a boty nakupuji po internetu. Hodně jsem si to oblíbila," říká Aichmajerová.

"Jednou mě v oddělení šatů zaujaly jedny svatební. Byly tak rozkošné, že jsem je prostě musela do toho košíku přihodit. A tak byly moje!" svěřila se.

"Když mi je doručili, tak jsme je s maminkou poprvé a naposledy rozbalily. Byly nádherné! Hodně princeznovské. Když jsme si je dostatečně prohlédly, chtěly jsme je dát zpět do původního obalu, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. Celé odpoledne jsme se snažily naskládat je zpět, a když jsme uspěly, bylo jasné, že si to hned tak nezopakujeme. Takže od té doby jen vím, že na mě čekají, ale skříň ani neotvírám, aby se zase nevyvalily ven," směje se.

Eva nicméně svatbu nevylučuje, protože má přítele a rodinu plánuje také. "Všechno chce svůj čas. S tím souhlasí i můj přítel. Ví, že mám ty šaty doma ve skříni, ale nijak ho to nevzrušuje. Už proto, že on oblek ještě nemá, tak se stejně ženit nemůže," dovává Aichmajerová.