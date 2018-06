Aichmajerová je bez práce, ale říká: Konečně si odpočinu

"Moc mi bude chybět, ale na nedostatek práce si až do června nemohu stěžovat," říká k tomu Eva Aichmajerová. "Hraju v divadle, mám naplánované moderování různých akcí a co bude dál, se uvidí."

Den před oficiálním zveřejněním, že magazín Extra se už nebude vysílat, dala výpověď druhá moderátorka Lucie Výborná, které prý přechod pořadu k lehkému bulváru nevyhovoval. - více zde

Eva Aichmajerová ale věřila tomu, že televize Prima bude hledat za Lucii náhradu.

"Přišla jsem za šéfredaktorem i s náměty, jak Extra zatraktivnit, ale bylo to s křížkem po funuse. Mezitím se rozhodlo, že se Extra totálně zruší," vysvětluje Eva smutně.

Na druhou stranu je ale ráda, že si bude moci trochu odpočinout. Chystá se okamžitě zajít do nějaké cestovní kanceláře a na týden si někam vyrazit. "Je mi to jedno, kam to bude, možná, že si koupíme nějaký last minute zájezd do Egypta, nebo pojedeme do nějakých českých lázních," svěřila se Eva.

A bude Evě dělat doprovod její přítel, režisér Adrian Stojkov? "Můj přítel je zaneprázdněný, takže pojedu asi s maminkou. Obě nás trápí od Vánoc neustále nějaké virózy, takže se dáme alespoň trochu dohromady," těší se.