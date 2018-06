Aichmajerová: Chci moderovat zprávy s Vašutem

„Mám strašnou trému. Byla jsem se podívat jak natáčí Lucka Výborná a bojím se toho, jak vedle této paní moderátorky s velkým „M“ budu vypadat. Oproti ní jsem nezkušené kůzle, tak doufám, že lidi ve štábu budou mít se mnou trpělivost,“ neskrývá své obavy Eva.

Nová Extra moderátorka má největší radost z toho, že uvidí všechny reportáže dříve než ostatní. Nejvyšší metou, kterou by Eva Aichmajerová v moderátorské branži chtěla dosáhnout, je moderování večerních zpráv. „Ideální by to bylo po boku Marka Vašuta.“