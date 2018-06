Aguilerová zpívá kvůli krutému otci

Fausto Aguilera však nešetřil ani své děti a z jednoho jeho záchvatu vzteku si Christina odnesla jizvu na rtu, která je dodnes patrná.



Po tomto výstupu od něj manželka odešla a vzala Christinu i její mladší sestru Rachel s sebou.



"Když máma začala křičet, začala jsem já zpívat, abych to nemusela poslouchat," vzpomíná na otcovy výstupy Aguilerová.



"Lehla jsem si pod postel, zpívala a říkala si, že jednoho dne odtud vypadnu a stanu se slavnou zpěvačkou."



To se jí sice nakonec povedlo, ale ještě několik dalších let trpěla depresemi a špatně jedla.



Otce už od té doby nespatřila a odrážela veškeré jeho pokusy, aby s ní navázal kontakt. Její matka jí naproti tomu už šest let dělá manažerku, vede její fanklub a doprovází ji na koncertní turné.



Jak připomíná britský deník Sun, vyhrála Christina už v osmi letech soutěž mladých talentů. O čtyři roky později pak byla vedle Britney Spearsové a Justina Timberlakea moderátorkou televizního pořadu pro děti Mickey Mouse Club.

Christina Aguilerová při udělování evropských hudebních cen televizní stanice MTV v Barceloně. (14. listopadu 2002). Zpěvačka Christina Aguilerová při předávání cen American Music Awards. Madonna, Britney Spearsová a Christina Aguilerová v Radio City Music Hall. Madonna a Christina Aguilerová v Radio City Music Hall.