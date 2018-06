Aguilerová zaplatila za image lysinou

Ve světě showbyznysu je image nade vše, ale pro americkou popovou hvězdu Christinu Aguilerovou to může znamenat volbu mezi kšticí upravenou podle poslední módy a lysinou, kterou je třeba skrývat. Zpěvačka v posledních několika letech podrobila svou hřívu tak divokému koktejlu zásahů, že bude muset spíše než do nahrávacího studia zavítat do nějakého studia vlasového.

