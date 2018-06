Aguilerová touží po britské restauraci

"Británie je nádherná země. Jsem šťastná, že jsem ji mohla poznat. Okouzlila mě především Anglie a Londýn," prozradila zpěvačka, kterou k nápadu přenést do srdce New Yorku kousek britského hlavního města přivedla zpěvačku večeře v tamní vyhlášené čtvrti Soho.

"Jsou tam naprosto báječné restaurace. Člověk neví, kam dříve sednout, aby náhodou o něco nepřišel v sousedním podniku. Rozhodně tam se mnou mohou počítat častěji," podotkla s úsměvem zpěvačka, která hodlá do New Yorku přenést kousek britské kultury co nejdříve.

"Nemám důvod čekat. Když si něco naplánuji, musím to mít co nejdříve. Už nyní hledám ty nejlepší prostory v New Yorku, kam bych mohla část Londýna dopravit," uvedla Aguilera a upřesnila, že ingredience na veškeré britské speciality budou dováženy přímo z anglických farem.

"V New Yorku sice najdete spoustu britských obchůdků, ale to nejlepší zboží mají jen na samotných ostrovech," míní Christina Aguilera.