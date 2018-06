Aguilerová: Britney na svatbu nepozvu

Chce tak oplatit stejnou mincí své rivalce za to, že ji Britney nepozvala na svou loňskou svatbu.



Čtyřiadvacetiletá Christina dodnes těžce nese, že ji Spearsová loni v září nezařadila na seznam svatebních hostů, když si brala Kevina Federlina - tím spíš, že obě zpěvačky bývaly kamarádky, když ještě společně s Justinem Timberlakem moderovaly dětskou televizní show Mickey Mouse Club.

"Pozvánku na mou svatbu nedostane ani omylem," zapřísahala se Christina podle agentury WENN. "Vykašlala se na mě, takže teď se vykašlu já na ni."



S Bratmanem se Christina zasnoubila počátkem roku po dvouletém vztahu. Její vyvolený dokonce nechal narychlo změnit barvu kamínků na zásnubním prstýnku, aby ladily s Christininými růžovými nehty. Prsten ho přišel v přepočtu na víc než tři miliony korun.

A co na to Britney? Ta si zatím podle vlastních slov nesmírně užívá své těhotenství. Na očekávaném přírůstku do rodiny, který oficiálně s manželem Kevinem Federlinem oznámili minulý měsíc, ji prý baví nejvíc to, že může jíst za dva. "Cpát se za dva je hrozná legrace, jím toho spoustu a spoustu," svěřila se na svých oficiálních internetových stránkách.