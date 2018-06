Agresivní dánská modelka podstoupí ovládací kúru

11:47 , aktualizováno 11:47

Do speciálního kurzu zaměřeného na potlačení agresivity v chování musí nastoupit dánská supermodelka May Andersonová, která je obviněná z napadení letušky při dubnovém letu z Amsterodamu do Miami.