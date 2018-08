Agentka Scullyová slaví padesátiny. Mám sklony k záchvatům paniky, tvrdí

Za roli ve sledovaném cyklu epizod o paranormálních jevech Akta X získala Andersonová cenu Emmy a Zlatý globus. Seriál, který znají i diváci v Česku, se natáčel v letech 1993 až 2002.

Andersonová se začala úspěšně zaměřovat také na divadlo. Zvláště na divadelních prknech prý trpí trémou. „Mám často úzkostné stavy a sklony k záchvatům paniky. Když jednám o nějaké roli, tak se musím uvnitř rozpůlit a doslova kus sebe sama nechat v jiném pokoji,“ říká herečka.

Andersonová se narodila v Chicagu. Když jí byly dva roky, rodiče se přestěhovali do Londýna a v jejích jedenácti letech zase zpátky do USA, konkrétně do Michiganu.

Na střední škole se Andersonová ráda předváděla. Její nezbedné a veselé kousky jí vynesly přezdívky „Třídní klaun“, „Nejbizarnější dívka“ a „Ta, co nejspíš skončí v lochu“. Během noci po maturitním večírku ji zadržela policie, když se snažila zalepit zámky ve škole lepidlem. V mládí měla nejraději kapely Skinny Puppy a Dead Kennedys.

V roce 2002 se herečka znovu přestěhovala do Londýna, kde žije dodnes. Je dvakrát rozvedená a má tři děti. Při hledání jmen svých dvou synů se údajně inspirovala filmem z šedesátých let Podivný pár a jmény jeho dvou hlavních hrdinů Felixe (9) a Oscara (11). Z prvního manželství s kanadským filmovým výtvarníkem Clydem Klotzem (57) má dceru Piper (23). Jejím druhým manželem byl fotoreportér a dokumentarista Julian Ozanne (53).

Herečka je také náruživou sběratelkou umění. Její sbírky zahrnují díla fotografky Diane Arbusové, výtvarníka Franceska Clementa a výtvarnice Kiki Smithové. Svůj první honorář za Akta X v roce 1993 utratila právě za umění.