Agent 007 zachránil Halle Berryovou

"Pierce mi zachránil život. Skutečně to udělal," tvrdí Halle. "Bylo to během naší milostné scény. Já jsem zkoušela být víc sexy. Až se mi oblečení zachytilo a zůstalo mi viset napjaté na krku. Pierce jednal skutečně rychle, vyskočil a uvolnil to. Letělo přes celou místnost. To je můj nejoblíbenější moment ve filmu - protože jinak bych zemřela."

Halle a Pierce se v nestydaté postelové scéně se svlékali, když neštěstí udeřilo. A nestyděla se takhle nahá?

"Bylo to prostě o tom dostat vzduch.Když se dusíte, nemyslím si, že se staráte o něco takového. Byla jsem tak bezbranná, že mi to bylo vážně jedno."

A s úsměvem dodává: "Nicméně, Pierce nebyl v rozpacích. Byl velmi laskavý a moc milý."

"On je skutečný Bond a ve scénách je skvělý. A navíc je to dobře vypadající muž."

Čtyřiatřicetiletá Halle získala minulý rok Oskara za roli ve filmu Ples příšer. Teď trénovala v tělocvičně třikrát týdně hodinu, ale určitě to nebylo jen pro postelové scény.

"Pro Bondovu dívku jsem skutečně udělala hodně. Naučila jsem se bojovat a používat zbraně, abych se mohla Bondovi skutečně rovnat."

Ve filmu ji dokonce uvidíme v bikinách spáskem a dýkou jako v bondovce Dr. No z roku 1962.

"Moje oblíbená scéna je, když Bond a já diskutujeme o ornitologii. Já říkám: Teď je tu sousto... a sjedu ho pohledem odshora dolů," směje se Halle.