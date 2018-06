Agent 007 si po 13 letech zapálil

<i>Dnes neumírej</i> přichází do kin a česká premiéra je plánována na 2. ledna 2003. Právě tady můžete agenta 007 vidět kouřit známé "havana". Jeho poslední dobrodružství se totiž odehrává na Kubě.

Rozhodnutí, zobrazit britského tajného agenta s tabákem rozzlobilo nejdnu protikuřáckou iniciativu. "Nemůžu si představit vhodnější filmovou hvězdu, která by zobrazila kouření poutavěji, než světového, kouzelně krásného a sexy špiona," říká mluvčí Ash (Action On Smoking And Heatlth), který tuto scénu považuje za "skutečný krok zpátky".

Zatímco jiná zdraví obhajujícíí skupina, British Lung Founation, odmítla proti filmu protestovat. Zástupce této neziskové organizace, která podle všeho má film sponzorovat, nevěděla o tom, že se ve filmu bude kouřit. Tvrdí ale, že klip s Bondem, kouřícím doutník, "bude použit k vzdělávání o nebezpečí kouření".

Producent filmu říká, že herec Pierce Brosnan souhlasil s kouřením doutníků Havana na obrazovce, protože film je situován na Kubu.

Jedna věc je jistá - popularita Bierce Brosnana jako zobrazení akčního hrdiny je na vrcholu. Fanoušci jsou rozrušeni, protože jejich oblíbený herec dal najevo, že toto pokračování Jamese Bonda není jeho posledním. Byl jsem požádán. Odpověď byla ANO," naznačuje Pierce Brosnan.