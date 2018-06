Agáta Prachařová staví nové hnízdečko lásky

Šťastný rodinný i podnikatelský život svádí Prachařovou k tomu, že si občas zalenoší. „Když je čas, vyrážíme s Jakubem a Kryšpínem rybařit. Je to skvělý relax,“ přiznává modelka a moderátorka, která se nebrání rybolovu ani u moře.

Rybaření se počítá jako lehká aktivita, a tak modelka stále řeší, kam by si šla dát pořádně do těla. „Potřebuju zpevnit. Hledám nějaké fitko v Dejvicích, co bych měla blízko bytu, ale nedaří se mi najít nic vhodného. Asi si tam něco otevřu,“ vtipkuje Prachařová.

A aby toho neměla málo, založila si spolu s kamarádkou vlastní blog. „Rozhodly jsme se, že založíme tento blog, kde budeme řešit a zkoušet úplně všechno, od módních výstřelků, speciálních krémů až po nejrůznější atrakce. Nebudou chybět ani drby ze světa slavných. K těm máme totiž obě velmi blízko,“ prozradila Prachařová.

Momentálně se však věnuje zejména stavbě nového hnízdečka lásky. „S Jakubem stavíme dům. Ráda bych v něm oslavila letos už Vánoce, ale zatím jsem jediná, kdo v to věří. Stavební firma ani Jakub si nemyslí, že by se to stačilo,“ dodává modelka, která společně s manželem 8. prosince pokřtí píseň k filmu Padesátka s názvem Běž, dokud nepadneš.