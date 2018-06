Agáta: Známí mě prodávají bulváru

I tak se však podle jejích slov až teď ukazuje, kdo je jejím opravdovým přítelem a kdo se jen z její publicity snaží vytěžil slávu i pro sebe.

"O mém soukromí se díky mé matce psalo snad od chvíle, kdy jsem se narodila, bohužel. Na druhou stranu jsem měla alespoň čas si vybudovat nějaký obranný postoj," podotýká s hořkým úsměvem oficiálně třetí nejkrásnější česká dívka. Jejím štítem je prý hlavně humor.

"Jinak než se srandou se všechno to, co se o mně píše, ani brát nedá. Když už si o mně mají vymýšlet novináři, tak to si snad raději něco vymyslím rovnou já sama. Třeba mamka kdysi skálopevně tvrdila, že se její dítě bude jmenovat Božena, i když to byla blbost. Takže v tomhle ji asi budu následovat," culí se.

"Radši neberu moc vážně, co se kde o mně píše, a myslím, že opravdoví kamarádi, kteří stojí za mnou, jsou na tom stejně," říká přesvědčeně. Po chvilce ale přiznává:

"Je ovšem pravda, že určitá část mých známých se teprve teď ukázala v pravém světle. Kromě těch, kteří mě podporují, se totiž bohužel najdou i tací, kteří informace o mně do bulváru sami píšou."