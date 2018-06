Agáta zapíjela rozchod se Sámerem, Aneta chválila Mareše

Hvězdný víkend začal večírkem pojatým v duchu natáčení bondovky. Nejvíc to tu rozjela Agáta Hanychová, která nedorazila podle očekávání se Sámerem Issou, ale s kamarádkou Petrou Macháčkovou.

Za jejím bujarým veselím, které pokračovalo ještě na jedné z místních diskoték, se mohlo skrývat zapíjení možná už definitivního rozchodu se zpěvákem, nebo oslava faktu, že její matka Veronika Žilková čeká další dítě. O Issovi nechtěla ani slyšet a netajila se tím, že touží po normálním chlapovi. Téma těhotenství své mámy naopak komentovala ráda.



Žilková Agátu nepřekvapila

„Vůbec mě to nepřekvapilo. A nepřekvapí mě to, ani když mi to řekne v šedesáti. Akorát mě trochu naštvalo, že si musím změnit tetování. Na předloktí mám vytetovanou třináctku, což je i se Stropnického dětmi počet mých sourozenců. Mohla bych jedině předělat trojku na osmičku, ale máma mi slíbila, že už žádné děti mít nebude. Ale stejně počkám, myslím, že v tom bude pokračovat,“ odhaduje Hanychová.



Že se umí postarat nejen o své sourozence, ale také třeba o Evu Aichmajerovou, dokázala hned druhý den. Herečka a moderátorka se totiž původně domnívala, že si v lázních vystačí pouze se sportovním oblečením a plavkami. Že bude potřebovat honosnější garderobu, v programu přehlédla. Hanychová s sebou naštěstí měla ještě jedny šaty a bylo po starostech.

Ve Varech nechyběl ani Leoš Mareš, který se stal již potřetí průvodcem galavečera konaného v Grandhotelu Pupp a s radostí uvedl hvězdu programu, první českou superstar Anetu Langerovou. Měla nový účes a vypadala spokojeně. „Vyměnila jsem kapelu a muzika mě začala hrozně bavit,“ říká Langerová.



Anetě se líbí Pavelková a Drda

Z letošního ročníku SuperStar stihla zaregistrovat dva výrazné zpěváky. „Líbí se mi Zbyněk Drda a Soňa Pavelková. Jsou i sympatičtí a myslím, že toho mohou hodně dokázat. Vůbec by mi nevadilo, kdyby byli jednou lepší než já, hlavně pomohou vylepšit situaci v našem showbyznysu.“

Nadšená je i z moderátora Leoše Mareše. Baví jí, jak to koulí s porotou. „Viděla jsem zrovna díl, kdy udělal na porotu dokonalý ksicht. Zasloužila si to. Soudí ty lidi jako profesionály, a přitom jsou to začínající zpěváci. Je to ale asi o show, kterou musí dělat, a ti soutěžící si to nesmějí brát tolik k srdci,“ radí Langerová.

Kubelková se moc nenají

Během galavečera, jehož součástí je vyhlášení nejlepšího barmana, se podávala slavnostní večeře o několika chodech. Tu ale neochutnali Iva Kubelková s partnerem ani Petr Vachler s manželkou. Jsou totiž zapřisáhlí vegetariáni, a tak pro ně bylo připraveno speciální vegetariánské menu. Kubelková dokonce k vegetariánství vede i svoji dvouletou dceru a pro děti manželů Vachlerových, kteří čekají třetího potomka, je tento životní styl také samozřejmostí.