Agáta Prachařová honila krávy, pojmenovala je po modelkách

„Dělej Simono, běž! Běž, běž, běž hezky, Simčo. Jdeme domů!“ pokřikovala Prachařová z terénního vozu na krávy, které měla zahnat. Modelka a moderátorka měla trochu strach z býků, protože měla rudě namalované rty.

Do práce jí zasvětila Bohunka, která pracuje jako honák a jezdí rodeo.

„Na ranči jsem od toho, abych přesunovala stáda z pastviny na pastvinu. Případně, abych zahnala stádo do stodoly,“ prozradila studentka práv, která se ve volných chvílích mění v kovbojku. „Jeepem se nedá vlézt do křoví, do bažin, ale kůň se dostane všude.“

Agáta Prachařová vyměnila svět nablýskaných večírků za místa, kde neuspěje s odhaleným dekoltem, ale spíš s vyhrnutými rukávy. Vyzkoušela si hned několik zajímavých profesí. V předešlém díle se z ní stala krmička prasat (více zde) a v dalším z dílů seriálu Revue iDNES.cz se představí například coby pomocník kněze.