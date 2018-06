Agáta už Sámera nevzrušuje

Po bývalé lásce, modelce Agátě Hanychové, se mu prý na cestách rozhodně nestýskalo. "Vůbec ne! Už tři měsíce jsme se neviděli, je to dávná minulost. Každý máme svůj život a já jí přeji hodně štěstí. Myslím si, že už dokonce s někým chodí, takže je to naprosto uzavřená záležitost," řekl Sámer.

Hned také podotkl, že o svých nových láskách nic bližšího prozrazovat nebude.

"Jsem odpočinutý, absolutně v pohodě. Byl to dokonalý relax. Půjčovali jsme si auto, jezdili jsme na výlety, deset dní uteklo jako voda," prozradil, jak odpočíval.

Na dovolené se mu ale natolik stýskalo po práci, že hned v sobotu se po návratu domů vydal na hrad Houska, kde probíhal benefiční koncert Noc s hvězdami. - více zde

V Bulharsku už několik let nebyl, a tak měl před cestou trochu obavy. "Odmalička jsem tam jezdil jak s prarodiči, tak s rodiči, a vzpomínám, že zpravidla to tam nebylo nic moc. Tentokrát to ale byla krása," pochvaloval si zpěvák služby. "Spousta věcí se změnila, teď je Bulharsko nádherné. Jen tam trochu podražilo…"

Issovi prý země u Černého moře doslova učarovala, a tak by se tam rád brzy zase podíval. A bulharské dívky? "Jsou hezké, ale teď je tam i hodně Češek, a ty jsou rozhodně hezčí," prohlásil nekompromisně idol tisíců českých dívek.

Ani v Bulharsku mu nedaly jeho ctitelky pokoj. Protože věděly o jeho blížících se narozeninách, blahopřání prý nebrala konce. Také na Housku dorazilo několik věrných fanynek. Jedna z nich mu donesla tričko a hrneček s velkým S, aby prý se v příštím roce stal Českým slavíkem.

Sámer se hodlá odvděčit svým obdivovatelům a obdivovatelkám novým cédéčkem, které je už před dokončením. Na trhu by se mělo objevit koncem srpna.