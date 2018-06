VIDEO: Prachařová se dala na zpěv, natočila první klip a chystá desku

„Od třinácti let jsem chtěla být zpěvačkou, tak teď ve třiceti jsem si to splnila,“ říká Prachařová. „Čekala jsem na autora a došlo mi, že Gipsy bude ten nejlepší člověk, protože miluji jeho nejstarší cédéčko Rýmy a Blues, proto jsem poprosila Gipsyho. Pak jsem mu poslala i pár svých vět, ale Gipsy to napsal samozřejmě celé,“ vysvětluje.

Píseň s názvem Agáta je o ní, o jejím životě i o bulváru a toho se nezříká ani na chystané desce. Chce na ni přizvat třeba Fanánka ze Tří sester, ale taky Ornellu Koktovou.

„Už máme náměty na druhou písničku, na třetí, ale nemohu říct, co bude na celém cédéčku, třeba začneme rapem a skončíme rockem, já nevím, já jsem divná,“ říká Prachařová.

Lechtivý klip jí režíruje vlastní otec. „Táta je pro mě nejlepší režisér. Je to můj táta, takže vím, že tam budu hezká. Mohu mu důvěřovat,“ vysvětluje Prachařová, která písničku Agáta pouští neustále celé rodině, takže její syn Kryšpín už bezpečně zná refrén. „Je to trošku sprosté, tak doufám, že to nebude zpívat ve školce,“ dodala.

Gipsy spolupráce s Prachařovou rozhodně nelituje. Pochvaluje si její pracovitost i to, jak vnímá ve studiu jeho pokyny. „Natáčení bylo parádní, kéž by všichni interpreti takhle spolupracovali, protože potom je práce producenta strašně jednoduchá,“ řekl.

Prachařová ho svým zpěvem překvapila. V písni Agáta bude Prachařová i rapovat. „Zpívá kupodivu dobře. Když jsme začali točit, tak zpívala líp než rapovala. Teď už je to vyrovnané, teď rapuje stejně dobře jako zpívá. Má hudební sluch, mimochodem taky od malička hraje na flétnu,“ dodal.