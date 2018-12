Prachařová: S mámou se uvidíme až po Vánocích, na svátky bude v Izraeli

Agáta Prachařová se dlouho živila jako modelka a moderátorka. Pak odrodila dvě děti a našla si své místo. „Fotím pro lifestylový magazín a hrozně mě to baví. Poslední focení bylo s Anetou Vignerovou, která je profík, takže jsme byly za chvilku hotové,“ pochvaluje si Prachařová, která vystudovala fotografii.



V roli fotografky není nováčkem, přestože se této profesi moc nevěnovala. „Baví mě to určitě víc než pózovat. Už nechci být sama před objektivem. Já už se ani nemaluji, kašlu na to. Raději to přenechám mladším holkám, protože už nemám zapotřebí se někde ukazovat. Teď už mě uvidíte jen za foťákem a na procházce v lese, ale tím to hasne,“ tvrdí Agáta.

Její poslední velká přehlídka byla jen pár týdnů po porodu. I když sklidila kritiku veřejnosti, poporodní kila na ní nebyla téměř vidět. „No, nebylo to prostě ono,“ přiznává dnes Prachařová. Je opět štíhlá jako proutek, za což vděčí cvičení, stravě a neustálému běhání kolem dětí.

Prachařová se věnovala i vlastnímu e-shopu, kde prodávala své oblečení. „To už jsem taky omezila, teď se chci spíš hodně realizovat ve focení. Navíc připravuji jeden projekt, o kterém ještě nemohu mluvit,“ dodala.

A jak se Agáta připravuje na vánoční svátky? „Máma s Kordulkou budou v Izraeli a my strávíme Vánoce u Jakubovy mámy, tam budeme všichni. S mojí mámou se uvidíme až po Vánocích,“ přiznala plány na konec roku.

Nejlepší pro Prachařovou bude, že nemusí nic dělat. „Přijedeme a vše bude hotovo. Tchyně skvěle vaří, takže snad ta kila, co jsem shodila, zase nenaberu,“ dodala s tím, že určitě napeče svých tradičních dvanáct druhů cukroví.