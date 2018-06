VIDEO: Po Vánocích bychom plavky kvůli špeku nemohly předvádět, říká Prachařová

"Já myslím, že je to dobrý, že je to před Vánocemi. Po Vánocích by to vypadalo o dost hůř," řekla iDNES.cz Agáta Prachařová, která také prozradila, jaké plavky má nejradši.

"V soukromí dávám přednost těm nejmenším plavkách a na veřejnosti těm největším."

Své křivky v plavkách na mole vystavily i bývalé královny krásy Eliška Bučková, Tereza Chlebovská či Lucie Hadašová.

"Všichni vědí, že jsem si nechala upravit hrudník. Takže mám ráda, když plavky sedí a dokážou prsa hezky vytvarovat. Mám ráda také plavky, které jsou variabilní, mají po stranách šňůrky, aby se mi to nezařezávalo do těch bůčků," řekla Hadašová.

Spokojena byla i její kolegyně Česká Miss 2008 Eliška Bučková. "Jsou to exkluzivní kousky. Letos to je ve stylu Šeherezády a Pohádky tisíce a jedné noci. Já mám ráda třpytivé věci, takže bomba."

Modelky předvedly kolekci plavek pro rok 2014.

Spolumajitelka butiku Liliana Augustinová prozradila, jaké budou trendy plavek pro příští rok. "Vrací se 60. léta. Rozšířili jsme také nabídku o modely, které jsou zdobeny Swarovski kamínky a komponenty pozlacenými 24karátovým zlatem," dodala.