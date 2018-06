Agáta Prachařová: Už nechci být matka, chci zas trochu žít

„Být vdaná je nuda,“ řekla Prachařová. Navíc jí to prý trochu kazí modelingovou kariéru. „Potom, co jsem si vzala, koho jsem si vzala, tak už bych ani předvádět nemohla, protože mě nikdo nechce. Už jsem taková nudná paní. Takže jsem si otevřela nový byznys,“ řekla manželka Jakuba Prachaře.

V práci hledá Prachařová odpočinek. „Opravdu mě baví být s dětmi, a pak mě baví zabouchnout ty dveře, když vím, že to dítě je v dobrých rukou. Obdivuji matky, co jsou na mateřské s dítětem tři roky, protože to je něco šíleného,“ řekla Prachařová.

O syna Kryšpína strach nemá. Toho jí s radostí pohlídá její matka Veronika Žilková nebo tchyně Dana Batulková. „Nejde být s dítětem 24 hodin. Není nic horšího než urputná matka, co je za každou cenu s dítětem, to ji pak nenávidí, a ona nenávidí jeho. Já si myslím, že mnohem lepší je odpočatá matka. A já mám hlavně už tříleté dítě, takže já už nechci být vůbec matka, já už chci zase trochu žít,“ dodala.

Na Agátiny podnikatelské aktivity je pyšný nejen manžel Jakub Prachař, ale i Dana Batulková. „Jsem na Agátu hrdá, protože to je akční žena, která se nebojí podnikání, ale je akční i v osobním životě. V domácích věcech,“ řekla Batulková, která si velmi zamilovala malého Kryšpína, ačkoli není jeho vlastní babičkou.

Jakub Prachař na vánočním večírku v Agátině salonu žertoval, že jako otec se poučil především v jedné věci - sunar je moc drahý. „Všem otcům bych poradil, aby včas odebrali dětem dudlíky a převedli je na normální stravu, protože sunar je strašně drahá věc. Já si myslím, že chleba s máslem dítěti neublíží a odlehčí to té rodině,“ řekl Prachař, který se před kamerou iDNES.cz s humorem sobě vlastním pasoval do role živitele rodiny, který své ženě zaplatil celý salon a je rád, že se konečně postaví na vlastní nohy a přestane ho finančně vysávat.