Prachařová: Těhotenství mě obtěžovalo, ale s Jakubem chceme miminko

„Určitě bych další dítě chtěla. Mě porod zase až tak nebolel, tedy asi. Možná si na to už nevzpomínám. Vím, že mě hrozně obtěžovalo to těhotenství,“ prozradila Prachařová.

Přírůstku do rodiny by se prý její manžel rozhodně nebránil. „S Jakubem se o tom v poslední době hodně bavíme, takže do pěti let ho mít určitě budeme,“ řekla modelka a moderátorka, která se hodlá koncem února stěhovat do nového domu.

„Původně jsem si myslela, že zde oslavíme už Vánoce. Ty jsme nakonec trávili u tchýně,“ přiznala s tím, že i díky manželovi se jí podařilo zbavit závislosti na své matce Veronice Žilkové. „Jakub mě od ní hodně odpoutal, což jsem potřebovala.“

Jakub Prachař si prý manželku hodně hýčká. Jejím nejdražším šperkem je zásnubní prsten.

“Stál hodně peněz. Kupovali jsme ho v diamantovém muzeu v Holandsku, které bylo první v Evropě. Ale kdyby mi někdo chtěl useknout ruku, to mu ten prstýnek raději dám. Je pravda, že ho nosím pořád. Minule mě můj muž seřval, protože jsem (s prstýnkem na ruce)plela. Já k tomu prstýnku mám velký vztah, ale bohužel tyto věci nesundávám,“ vysvětlila modelka, která si však na šperky jinak nepotrpí.

„Uši jsem si nechala píchnout až ve třiadvaceti, takže nejsem moc šperkařský typ. Prstýnek určitě nosím, hodinky taky, ale náušnice moc ne. Vypadám v nich jako cikánka. Spíš jsem na kabelky,“ prozradila Prachařová, která se poslední dobou vrhla na blogování.

„Překvapilo mě, jak hrozně mě to baví. Dáváme tam s kamarádkou Lenkou Špillarovou jen to, co se nám opravdu líbí. Teď už vidíme i zpětnou vazbu od lidí, kteří na ulici reagují a ptají se mě na věci, které tam dávám,“ dodala Prachařová. Svého syna v blogu záměrně nezmiňuje. „Podle mě do blogu dítě nepatří. Jsou blogerky či moderátorky, které tam své děti cpou, ale já to určitě dělat nebudu.“