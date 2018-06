Agáta Prachařová: Za účast na večírku si účtuji až 20 tisíc

"Když nějaká firma pořádá večírek a chtějí, abych tam přišla, tak já se tam nepůjdu najíst, jako to dělá spousta známých lidí, ale chci za to peníze, když už tam ten čas trávím," říká Prachařová.

Za 15 až 20 tisíc korun na večírku zůstane jen hodinu, vyfotí se a zase jde. "Ani si nevezmu žádný produkt do ruky, to už by stálo zase víc. Asi tak 50 tisíc," prozradila v show Drzá Diana na Óčku.

Za přehlídku, kterou jde jako modelka, si účtuje kolem 30 tisíc. Přehlídky už ale příliš nedělá. "Mně je z toho špatně. Už mě to absolutně nenaplňuje," řekla. Coby modelka ještě občas něco nafotí. "Fotím kalendáře, ale říkám si o dost peněz, takže si pak klient radši vezme někoho, kdo je pětkrát levnější než já," prozradila Prachařová.

Sama se teď považuje především za matku. Malý Kryšpín, který říká "táto" jejímu manželovi Jakubu Prachařovi a svého otce Miroslava Dopitu prakticky nevídá, je teď náplní Agátina života.

V show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10, prozradí také, jak vychází s jeho babičkami Danou Batulkovou a Lindou Rybovou a kvůli čemu se hádá s matkou Veronikou Žilkovou.