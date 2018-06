VIDEO: Kde máš sukni? valila oči Žilková, když Agáta vyrazila v mini

„Oblečení na večírek jsem vybírala velmi hekticky, protože jsem jela se svou matkou, která mi cestou volala, že jsme tam už měly dávno být. Zapomněla jsem si vzít boty na podpatku, takže mám boty, které se víc hodí ke koním nebo k džínům. Pak mám strašně velkou tašku, protože jdu na ještě jeden večírek. A to mi máma ještě stačila říct, že jsem si zapomněla vzít sukni,“ smála se před kamerou iDNES.cz Agáta Prachařová.

Přestože byla zcela sladěná do černé, zvolila stříbrné doplňky. „Mám prstýnek, náramek a hodinky, všechno je Cartier, trochu snob, ale nevadí. Ale náušnice mám z Ameriky za asi dva dolary.“

Za velkou louží to rozjela vůbec slušně. Když odlétala, neměla u sebe nic. Když se vracela, měla co dělat, aby všechna zavazadla našla.

„Do Ameriky jsem jela s jedním prázdným kufrem a vrátila se se třemi plnými. Nakupovala jsem tam hodně. Jsem ujetá na oblečení v Americe. Přijde mi, že všechno tam mají tak o tři roky dopředu. Měsíc teď budu vypadat jako blázen než lidi pochopí, že se to teď nosí,“ míní Prachařová, která zásadně nekupuje nic, co by jí nebylo.

„Nehubnu do oblečení, nekupuju si malé kalhoty. Občas si koupím menší jen boty za předpokladu, že se mi hodně líbí. Nosím čtyřicítku, ale narvu se i od osmatřicítky,“ dodala Agáta Prachařová.