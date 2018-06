VIDEO: Agáta Prachařová plánuje koncerty. Budu to hrát na kozy, říká

„Mám v srpnu naplánované tři koncerty, jen musíme dopsat ještě sedm písniček. Budu vystupovat s Gipsym. On bude za mnou hrát na gramce a já budu zpívat,“ plánuje Prachařová. A podle Gipsyho bude mít úspěch, Agátě dokonce předpovídá Slavíka.

Její manžel Jakub Prachař má ale na vystoupení vstup zakázán. „Nesměl být ani na natáčení toho videoklipu. Nesmí být tam, kde něco moderuji, předvádím nebo hraju. Stydím se. Když ho vidím, tak se ze mě stává kus šutru. To prostě nejde. Vždycky jsem z něj měla trému, už od svých dvanácti let. Jemu je všechno jedno, on by přede mnou udělal striptýz na pódiu, ale já to mám jinak,“ vysvětlila Prachařová a absolutně vyloučila i jejich hudební spolupráci.

Žádnou změnu image na pódium nechystá. „Budu svá, budu se oblékat podle nálady. Nechci se stylizovat do rapu. Budu to asi hodně hrát na kozy, aby to zachránilo ten zpěv,“ prohlásila.

Videoklip nadchnul její matku Veroniku Žilkovou, kterou potěšila především spolupráce s Agátiným otcem Jiřím Hanychem. „Jsem nadšená, že táta s dcerou udělali něco takhle hezkého. My jsme se rozvedli s tátou Agáty, když jí byly tři roky a myslím, že to je takové splacení otcovského dluhu dceři a ten dluh splatil skvěle. Ten klip je nádherný,“ říká Žilková.

Jediný, kdo je ke klipu lehce kritický, je Agátin bratr Vincent. Video se mu líbí a sestra ho svým rapem překvapila. Ale nesedí mu, jak je píseň vulgární. „Nejdřív jsem s tím nesouhlasil, protože ten text je takový ostřejší a já chci svou sestru vidět jako panenku, takovou jeptišku, takže tohle je proti mé představě. Nechci ji vidět polonahou, jak se někde kroutí. Všem se to líbí, ale kdyby se to líbilo mně, jako jejímu bratrovi, tak jsem divný. Ale ten rap je super, já jsem překvapený,“ zhodnotil sestřin hudební debut Vincent Navrátil.

Agáta Prachařová se dala na dráhu zpěvačky.

Autor písně Gipsy nepovažuje text za příliš vulgární a chce, aby skladba rozvířila debatu o bulvarizaci společnosti. „Není to jen o Agátě, ale o těch osobnostech, které vstupují do světa bulváru, showbyznysu, jak je vidí lidé a jak je to ve skutečnosti. A otázka je - je to nabídka, nebo poptávka? Ten klip nabízí tuhle otázku. Protože já jsem toho názoru, že nejsou na vině bulváry, ale lidé, kteří to čtou, kteří po tom prahnou. Bulvár je přeci nejčtenější, takže to ukazuje, co lidé chtějí,“ vysvětlil.