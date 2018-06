Agáta Prachařová se po údajné nevěře zhroutila a skončila u psychologa

Agáta se dlouho k celé záležitosti nechtěla vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že je v požehnaném stavu, nechtěla se zbytečně stresovat. Ale celá situace byla v posledních dnech tak vyhrocená, že se rozhodla promluvit a uvést věci na pravou míru.

Fotograf Dereck Hard tvrdil, že s ním měla Agáta milostný poměr, ale to modelka razantně popírá. „Není to tak. Toho fotografa znám, ale k tomuto tématu se nebudu vyjadřovat. Já jsem skončila v psychologickém ošetření a řekli mi, že vzhledem k mému stavu se nesmím rozčilovat. Nebudu se na toto téma bavit,“ sdělila Prachařová pro Expres.cz.

Pomoc psychologa modelka vyhledala, když se po mediálním honu na svou osobu zhroutila. „Po tom, co jsem se zhroutila a zjistila jsem, že tuhle situaci opravdu sama nezvládnu řešit, protože těhotné ženy jsou mnohem víc citlivé, jsem se rozhodla pro vyhledání pomoci psychologa. Když je žena těhotná, tak nedokáže reagovat tak, jak by chtěla sama,“ pokračovala v rozhovoru.

Miminko, které čeká, počali s manželem na exotické dovolené a oba dva se na něj velmi těší. Podle slov Agáty byl potomek plánovaný. „Miminko jsme počali v Dominikánské republice. Bylo plánované. Těším se a doufám, že bude vše v pořádku. Doufám, že Kuba už má rád děti, protože se to naučil na mém synovi. Bude to pro něj šok, že malé děti v noci nespí, protože on přišel ke staršímu Kryšpínovi, ale myslím, že to zvládne. Také se těší,“ doplnila modelka, jejíž jméno bylo v předešlých dnech skloňováno i s hokejistou Jakubem Valským. I tuto nevěru ovšem popřela a označila celou kauzu za absolutní nesmysl.

Nyní se modelka soustředí pouze na to, aby byla v pořádku a donosila dítě, které čeká. V současné době my měla být ve druhém měsíci těhotenství. „Pohlaví miminka ještě neznám, ale jelikož jsem ošklivá, bude to holka. Holčičku bych si moc přála. Její jméno zatím neprozradím,“ dodala.