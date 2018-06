Agáta potřetí: Vyzpovídala kněze a pomáhala při mši

Prachařové svoji práci představil farář Vojtěch Vágai, se kterým se moderátorka kamarádí. „My si můžeme dát dokonce i pusu, protože pan farář mě oddával s mým manželem,“ pochlubila se Agáta.

Farář ji vzal do posilovny, do klubovny, i k sobě na faru, kde ji předvedl svůj šatník, který si sám navrhuje. Agáta během mše pak četla přímluvy, které shrnují prosby farníků. Modelku samozřejmě zajímalo, jak to mají kněží s celibátem.

„Celibát je něco, co je na kněžství velmi náročné. Je to taková oběť. Dokonce si dokážu představit, že bych měl rodinu, děti. Na celibátu je nejtěžší, že je člověk sám. Jsou okamžiky, kdy by potřeboval s někým být, svěřit se mu, někoho pohladit. Ale prostě je sám,“ řekl Vágai.

Prachařová už má za sebou práci krmičky prasat nebo honáka krav (více zde). V dalším díle víc přitvrdí a zjistí, co obnáší práce pornoherečky.