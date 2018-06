Agáta zasahuje: Prachařová hodnotí módu v ulicích a radí kolemjdoucím

"Je to jediná módní policie, která vás bude chválit," říká Agáta Prachařová.

V prvním díle zkusila, jestli podle obsahu kabelky pozná, kde žena pracuje. U mužů jí stačily ponožky. A většinou se trefila.

Všem pak pochválila, co na svém outfitu zvládli, a poradila, co by mohli vylepšit. Zásadní rada pro pány - ponožky musí ladit s oblekem. U žen zase bývalá modelka nerada vidí sportovní obuv k elegantnímu oblečení.

Její celkový dojem z náhodných kolemjdoucích na Václavském náměstí byl, že páni se umějí lépe oblékat než ženy. A to chce Prachařová i svými dobře míněnými radami změnit.