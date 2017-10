Agáta Prachařová: Všichni říkají, že je dcera celý Kuba. Ze mě nemá nic

„Pracovat jsem začala 14 dní po porodu. Začala jsem učit ve škole, kam moje dcera chodí se mnou. Teď jsem ji opustila na tři hodiny. Sedla jsem do auta, pustila nahlas rádio a začala si zpívat. Na ty tři hodiny je to docela osvobozující, člověk na chvilku vypne. Ne úplně, protože cítíš to mléko v prsech, že už to dlouho nevydržíš,“ popisuje Agáta, která má na starosti múzická a mediální studia na konzervatoři, kde učí i její matka Veronika Žilková (55).

Modelka a moderátorka zavzpomínala i na porod dcery. Byl podle ní strašný a bolel jako každý porod. Nebylo to prý vůbec lepší než poprvé.

„Byl u něho i Kuba. Byl skvělý. Stál tam hrdě se mnou celou dobu. Držel mě za ruku. Snesl všechny moje návaly, co jsem měla, ale byla jsem v klidu. Ani jsem neřvala. Prostě jsme si to užívali,“ řekla o manželovi Jakubovi Prachařovi (34).

Dvojnásobná maminka prozradila, že netradiční jméno Mia nakonec bylo kompromisem, na němž se shodla celá rodina. Z tradičních jmen si nedokázali vybrat, protože každý chtěl jiné. Prachařová prý neumí říct, komu je dcera více podobná.

„Já v malých dětech nevidím žádnou podobu. Já ani nevím, komu je podobný Kryšpín. Ale všichni říkají, že Mia je podobná Kubovi, že ze mě nemá nic. Já jsem ji jenom ‚bohužel‘ porodila,“ prohlásila s tím, že na sociálních sítích dceru ukazovat nehodlá. „Všichni mi píšou, kdy ji ukážu. Ať si pořídí svoje děti a na ty pak koukají. Svoje dítě ukazovat nebudu, dokud si ona sama nepověsí svoji fotku na Instagram.“

Z malé sestřičky má radost i bratr Kryšpín (6), kterého má Agáta Prachařová s bývalým hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou (33).

„Z Kryšpína se stal ochranář, takový bojovník. Takže k malé se nesmí v podstatě nikdo přiblížit, aniž by se umyl, vydezinfikoval. A Kryšpín to ještě musí schválit. Je úplně skvělý bratr,“ dodala.