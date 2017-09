Agáta Prachařová dala dceři jméno Mia, prozradil dědeček David Prachař

„Včera mně Kuba posílal nějakou fotku, takovej vtipnej detail, že vždycky ty naše děti mají takhle srolovaný to ucho. A on mi posílal vtipnou fotku, že Mia má taky takhle srolovaný ouško. Tak jsem zajásal a říkal, že je to krásný, že se takhle dědí některý věci,“ řekl herec pro magazín Top Star.

Novopečení rodiče přitom s jménem dělali tajnosti. Měli nějaké vybrané, ale nechtěli ho prozradit.

„Ještě nejsme rozhodnutí, pořád o tom mluvíme. Jen Kryšpín má jasno. Chce Cecilku a to my fakt nechceme,” říkala modelka v červenci.

Zatím není jasné, jestli budou mít Agáta s Jakubem radost, že se dědeček rozpovídal o vnučce. Modelčina maminka Veronika Žilková (55), která při narození vnuka Kryšpína (6) ochotně odpovídala na dotazy novinářů ohledně porodu, v případě vnučky mlčela.

„Kontaktuje rodiče,“ napsala v SMS redakci Revue iDNES.cz na dotaz ohledně narození vnučky. Podle některých médií měla od Agáty zákaz se k celé věci vyjadřovat.