VIDEO: Prachařová ostříhala syna, VIP klienty do svého salonu nechce

"Střihám ho poprvé. Dokonce mi i sedí. Má zlomenou nohu, takže mi nemá kam utéct. To je jediný okamžik, kdy ho můžu stříhat," svěřila se na kameru iDNES.cz Agáta Prachařová. Synovi nejprve zastřihla konečky a zbytek už raději nechala na odbornici. Přeci jen by nechtěla, aby účes byl nepovedený.

"Moc rád si nechává sahat do vlasů. I když usíná, tak volá: 'Maminko, vlasy!' a ukazuje mi, co mu mám dělat. Má na vlasy úchylku. Ale ještě není ve věku, kdy by si řekl, co by s vlasy chtěl, ale vypozorovala jsem, že by je chtěl dlouhé. Asi by i rád byl pobuda, ale já se ho snažím stříhat co nejčastěji, stejně jako Kubu (manžel Jakub Prachař - pozn.red.), dlouhé vlasy na chlapech nemám ráda," dodala podnikatelka, která věří, že salon byl dobrý nápad.

"Doufám, že se to bude nějak rentovat. Hlavně to byl můj dětský sen. Vždycky jsem totiž chtěla být kadeřnicí. To se mi nepovedlo, tak jsem si alespoň otevřela vlastní salon. A VIP klientela? Já, pak zpěvačka Kamila Nývltová a jinak VIP klientelu moc nechci. Ty celebrity jsou hrozně nafoukaný a všechno chtějí zadarmo. Já chci normální lidi," směje se podnikavá Prachařová, která na provoz kadeřnictví dohlíží stále.

"Mám na starosti třeba to, že peru ručníky, takže dvakrát týdně musím dovézt čisté ručníky. Jinak se tu snažím být co nejvíc, tudíž se tu jednou denně určitě objevím," uzavřela.