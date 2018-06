Ve všem jedeme napůl, říká rok po svatbě Agáta Prachařová

Manželé Agáta a Jakub Prachařovi oslavili první společný rok velmi romanticky. Vyjeli si už podruhé do Paříže, kde se tentokrát zaměřili na galerie. Slavnou Eiffelovu věž vynechali. Jak tvrdí Prachařová, fronty jim za to nestály. Soužití s hercem a muzikantem si nemůže vynachválit.

"Nečekala jsem, že tenhle rok bude takhle hezkej a že všechno proběhne v klidu. Hlavně jsem netušila, že za ten rok dokáže vzniknout tak pevné rodinné pouto, které je mezi námi, Kuba a Kryšpín fungují naprosto skvěle, myslím, že i já jsem dobrá manželka, neznám jinou, která by sekala trávu, protože má manžel alergii. On mě zase hrozně uklidnil, je to moc fajn," říká Prachařová, jíž manžel učí velké tolerantnosti.

"Celé je to o tolerantnosti obou partnerů, kteří se musí podporovat ve své práci. Musí se podržet, i když jim není zrovna dobře, nikdy to nenecháváme na jednom, všechno si tak nějak půlíme. Toleranci jsem se skutečně musela hodně učit, vždycky jsem chodila s klukama, kteří buď nepracovali vůbec a nebo hrozně málo, Jakub je opačný extrém a myslím si, že to bylo víc těžší pro mě než pro něj," míní.

V jejich vztahu vládne absolutní kompromis, který se projevuje volností v oblasti dvou rozdílných profesí. "Žádné mantinely jsme si v práci nedávali, on by si to nedovolil ke mně a ani já k němu. On je alternativní umělec, který momentálně zkouší dvě představení a já chodím po večírcích. Pak se doma sejdeme a řekneme si, co jsme za ten den prožili. Vyhovuje nám to."

A co by se podle modelky dalo v manželství ještě zlepšit? "Chci pracovat na dítěti, ale tak za deset let. Chci ještě vydělávat peníze, dokud to jde, a navíc zase nechci mít to obrovské břicho. Rok bych nemohla ani kouřit, což by bylo taky hrozný," uzavírá Agáta Prachařová, jež si nyní podává přihlášku na magisterské studium fotografie.