VIDEO: Prachařová ukázala, jak si z poprsí dělá luxusní zboží

"S touhle push-upkou, kterou mám na sobě, bych nic neměnila. S touto podprsenkou mám doslova luxusní a velké zboží," řekla se smíchem na kameru iDNES.cz Agáta Prachařová zatímco se "vyprsila", aby ukázala, jak dokonalý efekt umí její spodní prádlo během vteřiny vykouzlit.

Aktuální formu si pochvaluje, byť přiznává, že je co zlepšovat. "Nepřejídám se, hubnutí je proces, který jsem začala už někdy v sedmnácti, takže to není nic nenormálního. O konkrétní váze mluvit nebudu, ale jsem relativně spokojená tak, jak to je. Potřebovala bych maximálně zpevnit. Ale to asi každá ženská," míní.

Štáb iDNES.cz ji zastihl na natáčení nového klipu Doctora P.P. Nebe, peklo, ráj, v němž několikrát změní kostým i roli. Za hodnou v příběhu rozhodně není. "Byla jsem venku na cigaretě a jela okolo kamarádka a říkala: Tak ty konečně točíš porno?. Ne, vyfasovala jsem roli démona, který je hodně sexy. Měla jsem celkem dva kostýmy, ten poslední bude vytvořen pomocí speciálního uměleckého líčení, kdy tvář bude prorostlá kostmi a z hlavy mi budou koukat rohy," objasnila.

Agáta Prachařová ve videoklipu Nebe, peklo, ráj

A byl pro Prachařovou rozhodující samotný zpěvák, nebo výše honoráře? "Kuba mi řekl, ať to jdu točit. Akorát netušil, v čem budu točit," prozrazuje manželovo doporučení.

O svém muži ostatně modelka mluví s velkou radostí i v souvislosti s jeho prací. Naposledy obdivovala Jakuba Prachaře v divadle. "Manžel měl premiéru představení Vesmírná show, hraje se naposledy před prázdninami 8. června a je to úžasné představení. Mně se normálně v divadle nelíbí, ale z tohoto představení jsem odcházela úplně nadšená," dodala na závěr.