Agáta: Nejsem zlatá mládež!

Čekáte od ní bohémskou "rozevlátost", ona přitom na schůzku dorazí o deset minut dřív. A vypráví, jak šetří na nový byt a že se třese strachy před státnicemi na vysoké škole, které ji čekají za rok.

Královna večírků přezdívaná "česká Paris Hiltonová", dvaadvacetiletá modelka Agáta Hanychová, vůbec nemluví vypitým hlasem "pařanky", ale tiše a jemně, až mám strach, zda ji bude na diktafonu slyšet. Pohrává si s černými vlasy a při pohledu na její snědou kůži přemýšlím, po kom z rodičů vlastně je. "Odmala si dělám legraci, že mě našli v příkopě. Máma i táta jsou blonďáci se zelenýma očima," odpovídá se smíchem.



Už se vám na ruce zahojila modřina z nedávné rvačky?

Nezahojila. Můžu vám ji klidně ukázat.



Proč jste se prala?

Měla jsem během filmového festivalu v Karlových Varech přehlídku. Po ní jsme šli s přítelem na večeři a pak na mejdan. Od baru na mě začal pokřikovat dvoumetrový chlap, který si mě na přehlídku objednal, abych šla na panáka. Odmítla jsem a on začal být sprostej. To přítele naštvalo, zeptal se ho, o co mu jde, a chlap se začal prát. Tak jsem tam vlítla, pustila se do něj, jenže on mi stiskl ruku tak silně, že se mi udělala modřina. Naštěstí přijeli policajti a odvezli si ho.



Perete se často?

Ne, poprvé na mě takhle někdo zaútočil.



Obrážíte večírky, občas způsobíte skandál. Říká se vám česká Paris Hiltonová. Jak je vám ta přezdívka příjemná?

Zajímalo by mě, kdo s tím přišel první. Měla bych mu asi poděkovat (usmívá se). Ale já už žádná královna večírků nejsem, vystřídaly mě jiné. Teď už na ně chodím jen pracovně, když jde o přehlídku nebo mi zaplatí, abych se večírku zúčastnila. Když po mejdanech chodíte od čtrnácti, přestane vás to bavit. Jsou tam pořád ti samí lidé a žádná zábava.



Víte, kdy vám tak začali přezdívat?

Před dvěma lety po Miss. Vymetání večírků mi pobláznilo hlavu. Přišlo mi super být každý den v novinách a mít tam co nejdrsnější fotku. Ale to trvalo jen dva měsíce. Teď si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy udělala nějaké faux pas.



A co třeba nahé fotky v časopisu Playboy?

Playboy chci zažalovat. Ve smlouvě bylo napsáno, že na těch fotkách nebude nic vidět a já je musím schválit. Obešli mě a vyšly fotky, které bych nikdy nepustila.



Jak se cítíte, když se o sobě dočtete, že jste "hloupá jako Paris Hiltonová"?

Podle mě Paris není hloupá. Kdyby byla, všechny peníze by už rozfofrovala. Spíš si dělá z lidí srandu a na hloupou si hraje.



Zapařila byste s ní, kdyby to šlo?

Spíš bych si s ní na jeden den vyměnila život. Žije v naprosto jiném světě. Nepotřebuju mít kabelku Dolce a Gabbana, ale docela bych si chtěla zkusit, jak se žije se zlatou kreditkou, která nemá žádný limit.



Cožpak vy nevíte, jak vypadá život na vysoké noze? Vždyť si vás mnozí spojují s pražskou zlatou mládeží.

To mě uráží. Zlatá mládež jsou snobové, kteří házejí penězi rodičů a jejich zaměstnání je "syn" nebo "dcera" boháče. Já se živím od osmnácti let sama, a když si koupím drahou kabelku, je to za mé peníze. Ale já si drahé kabelky nekupuju, protože pak bych neměla co jíst (směje se).



Kolik jste toho kdy nejvíc vypila?

Dost, ale nevím přesně. Bylo to asi před třemi měsíci. Fotili jsme na Kubě a pozvali nás na ochutnávku rumu. Naštěstí byl kvalitní, tak mě druhý den nebolela hlava a mohla jsem od osmi ráno normálně pracovat.



Trpíte na kocovinu?

Rozhodně. I proto se alkoholu radši vyhýbám. Živím se obličejem a vypitý alkohol je na něm vidět. Večírků jsem si prostě užila dost. Teď chci kupovat byt, studuju.



Co řízení v opilosti? Paris Hiltonovou několikrát načapali.

Nikdy opilá neřídím. Bratr mého nevlastního otce se vyboural, když jel s kamarádem z mejdanu. Od té doby je na vozíku. Mám v sobě zakódované, že tohle ne.



Jak zvládala vaši divokou image rodina? Kdy jste například dostala vynadáno od maminky?

Zrovna nedávno jsme se pohádaly kvůli tomu, že cpu Kordulu bonbony. Ale vynadáno? Máma ví, jak to chodí a že z toho, co se napíše, je pravdy tak procento.



A co říká táta režisér Hanych, přítel vaší matky Martin Stropnický nebo třeba babičky?

S tátou se bavíme hlavně o fotografování a Martin do mé výchovy nezasahuje. Občas, když babičce Žilkový odvezu staré časopisy, aby si vyluštila křížovky, bývají tam články o mně. Když jsem tam hezky, babička článek vystřihne a nalepí do archivu. Když se jí to nelíbí, dá to do složky Agy fuj, to ne! To jsou ty články Agáta se opila, Agátě vykouklo ňadro.



"Ať se o mně píše klidně špatně, protože jakmile se psát přestane, je to konec," míní některé hvězdy. Souhlasíte s tím?

Kdo tohle dokáže tvrdit, tak nemůže být žádnou hvězdou. To mi přijde strašný.



Přitom zrovna vy jste prototyp člověka, na kterého by to platilo.

Jenže já kolikrát přijdu na večírek a nechci, aby mě fotili. Ale fotografové si mě z nějakých důvodů oblíbili.



Přemýšlela jste z jakých?

Snažím se na to přijít už dva roky (smích). Ze začátku možná proto, že jsem dcera Veroniky Žilkový. Pak je asi bavilo to, že jsem byla na missku až moc živá, to není typické. Rozvířila jsem stojaté vody.



Není to náhodou i vaše hra s médii?

Přísahám, že s nikým nespolupracuji, nikomu nevolám. Ale když za mnou přijde fotograf, neuteču před ním. Jsem za ten zájem ráda. Jsem známější a dostávám víc práce.



Je lepší mít pověst rebelky než hodné holky?

Nesnáším slovo rebelka. Ale nikdy jsem nebyla hodná holka. Ve čtyřech letech jsem kouřila špačky s kolotočářem Jindrou, ve druhé třídě mě chtěli dát do zvláštní školy, jak jsem byla živá. Vyhodili mě z několika středních škol. Zlobím furt stejně, jen vím, že jsou i jiné věci než řádění na večírcích.



Nebylo by tedy lepší alespoň hrát si na hodnou modelku, co pije na večírcích mattonku a věnuje se charitě?

Já se charitě věnuju, jen o tom nemluvím. A když budu hodná, tak mě nebude nikdo znát. Navíc nemůžu hrát hodnou, když taková nejsem. Většina missek pije a kouří, ale před fotografy si nedají víno a nezapálí si, protože musí reprezentovat. Mně to ale přijde trapný, přetvařovat se.



Jste občas smutná?

Dost často. Nejsem bezstarostná. Hlídám sourozence, studuju školu, která není lehká, ale nemám potřebu problémy ventilovat.



Jak je na tom teď váš bráška Melichar?

To nebudu komentovat. Domluvily jsme se s mámou, že o tom nebudeme mluvit. Před porodem vydala tiskové prohlášení, že prosí o klid. Ale novináři to nedodržují.



Proč o tom nechcete mluvit?

Je to moc osobní.



Máma vás teď asi dost potřebuje.

Jsme zvyklé být neustále v kontaktu i normálně. Denně jí patnáctkrát volám, bydlím od ní pět minut autem. V tom se nic nezměnilo. Hlavně si potřebuje odpočinout, v nemocnici tráví sedm hodin denně. Týden jsem teď byla s nejmladší sestrou Kordulou na horách, aby máma měla o starost míň. A dneska odjíždíme všechny tři na týden do Itálie. Máma na to všechno kolem nezapomene, ale aspoň na chvíli odjede z toho prostředí, kde to na ni padá.



Paris Hiltonová brečela ve vězení. Zdálo se, že ji zlomilo, a dokonce tvrdí, že bude žít jinak. Zlomilo něco někdy vás?

Rozchod se Sámerem Issou. Uvědomila jsem si, že jsem byla hloupá. Že na chlapovi musím hledat hodnoty a nespokojit se s tím, že mě jen okouzlil.



Stydíte se za slzy? Kdy jste naposledy plakala?

Jsem trochu hysterická, takže brečím skoro pořád. Já se rozpláču, i když mi nejde něco na počítači.



Jak zvládáte zájem médií v situacích, jako byl nedávný pohřeb vašeho dědy Václava Žilky, nebo v té, která je nyní kolem Melichara?

Jedna z redaktorek mě po mámině porodu neustále sledovala. Když jsem odcházela z nemocničního pokoje, praštila jsem ji dveřmi do hlavy, celou tu dobu nás totiž za těmi dveřmi poslouchala. To už je prostě hyenismus. Chystám se, že si to s některými redaktory vyřídím. Takže budou další rvačky!