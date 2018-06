Agáta: Nashle za rok při CzechTeku!

* Pojedete příští rok na CzechTek?

Když budu mít čas, tak určitě. Ačkoliv už ne na celý týden jako před třemi lety - asi by mi stačil jeden večer.

* Jaké máte na tenhle festival vzpomínky?

Byla jsem tak opilá (směje se), že si to nepamatuju. Přes den jsme se koupali, večer tancovali a rozhodně jsme se neváleli zfetovaní v bahně. I když pár takových lidí tam taky bylo, jako na každé akci. Mně se vždycky líbilo, že se tančí venku a že nikdo neřeší, jestli má někdo jiný nalakované nehty, nebo nemá... Na CzechTeku jsou úplně jiné hodnoty než třeba v pražském Duplexu.

* A co je vám blíž - techno na louce, nebo klub pro zlatou mládež?

Moc to neřeším. Vím, že technaři odsuzujou lidi z Duplexu, ale já si můžu zajít tam i tam.

* Máte na to dost oblečení?

Proč?

* No, v tričku za dva tisíce byste byla na CzechTeku za snoba a vdrahém klubu za chudáka.

Samozřejmě, že na CzechTek jsem si vzala maskáče, nešla jsem tam v bílé minisukni. Ale i tak se na mě lidi dívali divně, když jsem si v sedm hodin ráno vytáhla kartáček a začala si čistit zuby.

* Modelky často vyprávějí, že nejradši nakupujou v second handech - vy taky?

To sice říkají, ale většinou na to nevypadají. A já tohle vůbec nemusím řešit, protože už od Miss dostávám oblečení od jedné firmy - nekupuju nic. Tohle tílko třeba stojí tři tisíce a sama bych si ho za ty peníze nekoupila. Ale když to dostávám... Tak proč ho nenosit?

* Byla jste kvůli letošnímu CzechTeku naštvaná?

Dokonce jsem se šla podívat na demonstraci na Letné, jenže tam bylo dost fotografů. A fakt jsem nechtěla, aby fotili, jak šla Hanychová protestovat za CzechTek.

* Václav Havel se za to nestyděl.

Taky se nestydím, ale zase by to vypadalo, že se chci zviditelnit... Jinak jsem samozřejmě naštvaná byla - vždyť kdybych přijela o pár dnů dřív z Číny, tak se na ten festival jedu podívat taky.

* A co říkáte na argument, že se soukromé pozemky a noční klid musí chránit za každou cenu?

Jedno vím určitě - technaři si po sobě vždycky uklidili. Poslední den se chodilo s pytlem a nezbyl ani papírek. A tak mi připadá, že to přehnali jak politici, kteří se takového argumentu drželi, tak i policajti, kteří tam bili ty kluky. Kvůli pošlapané louce by se nemělo šílet.

Nemohla bych volit levici

* Spousta technařů se jednoho dne sbalí, nasedne s kamarády do dodávky a vyrazí třeba na půl roku po jižní Evropě, kde pořádají vlastní technoparty - to by vás nelákalo?

Znám takové kluky, ale nikdy mě nepřizvali.

* A vy byste jela?

Právě že asi už ne. Zas takový fanda nejsem. Bylo mi šestnáct sedmnáct, když jsem to opravdu žrala, nosila copánky a připadalo mi super nemýt se a nemalovat... A občas se k tomu ráda vrátím, když večer zajdu do klubu, ale to je celé.

* Co by na techno řekl váš děda, hudební profesor Václav Žilka, který vychoval desetitisíce flétnistů?

Asi by dostal infarkt. Nikdy jsem mu to nepouštěla, to nepřipadá v úvahu - jednou hrála v autě Whitney Houston, někam jsem dědu vezla, a už tehdy šílel. On má svoji hudbu a tu moderní k sobě nepřipouští.

* A co vaše máma? Ta technaře respektuje?

Máma si myslí, že to jsou všichni feťáci. Vážně. A bylo vidět, jak moc se bojí, když při jednom ročníku narazil vlak do auta a v něm se zabily tři zfetované holky, které si jely koupit cigára. Máma by prostě byla radši, kdybych zůstala doma.

* Chápete její předsudky?

Nikdo jí je nevymluví. A hlavně - ani já bych svoji dceru na CzechTek nepustila.

* Aha. Sama jste si užila, ale dceru nepustíte.

Když jí bude patnáct šestnáct, tak ne. Oni tam opravdu nejsou všichni v pohodě, feťáků je dost, a vždycky tam potkáte právě ty malé, sjeté holky, které utečou z domova a jedou s technařema třeba na půl roku do té Itálie... To podle mě není v pohodě.

* Vás přece matka pustila už ve čtrnácti samotnou do Milána, dělat modelku!

Ani tam bych dceru nepustila, všude bych jezdila s ní. Jedině...

* ... no?

Jedině kdyby mi byla podobná, protože já jsem se v té době nebála a věděla jsem, co je dobré, a co není... Ale opravdu nevím, jestli budu mít takovouhle dceru, možná se mi narodí posera. Vždyť moje máma by ve svých čtrnácti taky do Milána nevyrazila.

* Co hrozného vám tenkrát v Itálii hrozilo?

Hned se objevili chlapi, kteří se mnou chtěli jít do postele. Slibovali, že když půjdu, tak budu nejúspěšnější modelka, ale já už jsem v těch čtrnácti věděla, že to takhle nefunguje. A buďte si jistý, že hodně začínajících modelek uvěřilo.

* Dostala jste se tam i ke drogám?

Ne. Mě drogy nikdy nezajímaly. Mám v sobě zafixované, že to je špatné. Byla jsem tak vychovaná.

* Skutečně?

Dobře - neříkám, že jsem na CzechTeku neměla jointa, to jo, ale byla to úplná výjimka a udělalo se mi špatně. A nechtěla bych, aby se tohle máma dozvěděla.

* Ji by to naštvalo?

Určitě.

* Ale takhle zase naštvete své kamarády, že ze sebe děláte světici...

No tak dejme tomu, toho jednoho jointa přiznávám.

* A ještě něco - budete se podle toho, jak přistoupili politici právě k CzechTeku, řídit za rok při volbách?

To nehraje roli, vždycky budu volit ODS. Prostě bych nemohla volit levici.

* Z jakého důvodu?

Třeba proto, že věřím mámě - ta je určitě chytřejší a v politice se vyzná líp než já. A navíc si myslím, že naše ekonomika nepůjde dopředu, když tu bude pořád vládnout levice.

Uvězněna v Číně

* Když jste před měsícem odjížděla na soutěž Miss Intercontinental, tak jste si povzdychla, že se vlastně ani netěšíte.

To je pravda.

* Ale jak to? Kdyby mně bylo dvacet a někdo mi nabídl tři týdny v Číně, budu šťastný.

Jenže já jsem už před pár lety pracovala v Koreji, kde nikdo nemluvil anglicky, nedá se tam dýchat, protože je vlhko a dusno, a tak jsem si říkala: "Já v té Číně umřu!" Nakonec to ušlo, až na to, že nám nic neukázali. Jenom nás posadili do autobusu, sedm hodin vezli do restaurace, kde jsme se vyfotily, za odměnu nám dali najíst, a pak jsme jely zpátky. Neviděly jsme nic.

* Takže to byly tři týdny...

... takového luxusního vězení.

* Jak znám vaši matku, ta by tohle nepřežila.

Ale já jsem se tak držela! Celou dobu jsme třeba musely nosit šerpy, bez těch se nedalo jít ani na záchod. A pak byl charitativní večírek, na kterém jsem měla šerpu trošku překroucenou, a to hned přišel organizátor, čapnul mě za ruku a řekl, ať jdu okamžitě do pokoje, nebo ať se rovnou seberu a jedu domů. V tu chvíli jsem o tom opravdu uvažovala, protože to bylo po týdnu, kdy jsme byly zavřené, nesměly kouřit...

* Proč? Vždyť je vám dvacet.

Ale tam ženské kouří jenom na záchodě. Takže jsme si nepřipadaly jako hvězdy, ale spíš jako malé holky.

* Nechala si to líbit třeba Američanka?

Jo. Taky jsem si myslela, že se někdo vzepře, ale nakonec jsme jenom brečely. Všechny brečely, ale mlčely. Mně třeba došlo, že když přijedu z Číny předčasně, tak tady budu mít průšvihy ze všech stran.

* Vydělala jste si aspoň něco?

To ne. Ale poznala jsem šedesát holek z celého světa, všude mám kamarádky. Teď třeba jedu na Rhodos, a tak tam za mnou přijedou holky z Řecka a z ostrova Mauricius. A kamkoliv pojedu, tak můžu zavolat nějaké kamarádce - opravdu to nebylo jako v naší Miss, kde se holky nenáviděly a řezaly si podpatky.

* Cože? Vy jste přišla o podpatek?

To se jenom tak říká, ale mně třeba někdo polil šaty barvou. Zatímco v Číně, tam jsme na tom byly psychicky všechny špatně, takže jsme se podpořily.

* Překvapily vás tam některé dívky svým chováním?

Nepochopitelné mi připadalo jenom to, že kradly. A nebyly to Polky, Slovenky, jak se všude říká, ale Španělky, Italky nebo Francouzky. Ty se tomu smály a chlubily se: "Podívej, já jsem v tý restauraci ukradla hůlky..." Ani se nestyděly.

Otoč se, ukaž zadek!

* Modeling, předpokládám, není smyslem vašeho života.

Ne, to není.

* Jenže třeba nedávno jste si nechala prodloužit a zhustit vlasy, abyste byla zas o něco dokonalejší.

Nechala bych si to udělat bez ohledu na Miss nebo na modeling, jenže jsem dřív neměla peníze. A teď mi všechno udělali zadarmo, to je celé.

* Kolik takové vylepšení účesu stojí?

Normálně třicet tisíc. A pak ještě každý měsíc pět.

* A co když si to jednou budete muset platit sama?

Třeba už budu mít dost peněz. Anebo mi za rok dorostou vlastní vlasy a tyhle už nebudu potřebovat.

* Co kdyby vám teď ředitel vaší agentury řekl: Jsi výborná, jen bys potřebovala větší prsa...?

Prsa si nechám udělat, až porodím čtyři děti. Dřív určitě ne.

* Řekněte, co je na práci modelky úplně nejhorší?

Castingy. Ty opravdu nesnáším. Tak třeba v Miláně se před váma rozvalí deset lidí, z nichž jenom dva tam mají opravdu co dělat a ti ostatní jsou jejich kamarádi. Okukujou holky a říkaj, "otoč se, ukaž zadek". To je nedůstojný.

* Kdybyste příštího půl roku nic nevydělala, došly by vám úspory?

Tak to bych si musela půjčit od mámy. Žádnou kampaň za miliony jsem ještě neměla.

* Za jakou práci jste dostala nejlepší honorář?

Nejvíc jsem vydělala právě v té příšerné Koreji, protože tam jsem pracovala skoro každý den - pro Versaceho, pro kohokoliv. Bylo to jednoduché; přijela normální holka, která neměla šikmé oči, a pak už bylo úplně jedno, jestli je, nebo není hnusná.

Jak mohl Hudler spát?

* S vámi se hned po letošní Miss rozešel přítel, záchranář Jakub. Nechtěl prý žít vedle holky, která je v centru pozornosti.

Naštěstí se nedávno zas vrátil.

* Museli jste si pro váš vztah dohodnout úplně nová pravidla?

Jenom jsme si řekli, že si musíme víc věřit. Že když pojedu na přehlídku přes noc, tak tam jedu opravdu jenom pracovat.

* Ale uznejte, že to s vámi Jakub jednoduché nemá.

Spíš já to mám těžké s ním! Taky není žádnej svatej - nejde na přehlídku, ale zase si vyrazí s kamarádama přes noc třeba právě na ten CzechTek.

* Co vy od chlapa potřebujete?

Třeba to, aby nade mnou držel pevnou ruku. Měl by mě donutit, abych se nevracela z baru v pět hodin ráno, ale ve dvě, k čemuž mě dřív nutila máma. A Jakub už to chápe - když fňukám, tak na chvíli odejde a nechá mě v tom plavat. To potřebuju. Potřebuju trošku teror.

* Jakou vlastnost byste rozhodně nechtěla mít po své mámě?

Asi tu drsnost, se kterou všechny pošle do prčic. Ale bohužel ji po ní mám.

* O vaší matce se taky ví, že neumí odpočívat. Že si nedá ani po obědě klidné kafe... Je to normální?

Ale jo, já žiju úplně stejně. Denně spím čtyři hodiny a zbláznila bych se, kdybych najednou neměla co dělat. Chtěla bych odpočívat, ale prostě to neumím.

* Neštve to vaše partnery?

Ti si jdou lehnout a já pobíhám. Oni si mě nevšímaj.

* Nemají z toho komplex?

Ten můj Jakub je tak líný, že je líný to i řešit. A dřív jsem chodila s hokejistou Jirkou Hudlerem, který byl sice hyperaktivní, ale zase si chodil po obědě lehnout, kvůli čemuž jsme se skoro rozešli. Nechápala jsem, že někdo tři volné hodiny stráví tak zbytečnou věcí, jako je spánek.

* Agáto, všímáte si toho, že je na vás část národa alergická?

No jasně, i po tomhle rozhovoru si kdekdo řekne, že jsem husa...

* A chápete to?

Oni si zaprvé často myslí, že jsem se umístila v Miss díky své matce. Navíc všichni mají pravdu, že bych nemusela chodit do barů a mohla sedět doma, a to by mě pak možná měli rádi - jenže zase by se o mě nezajímali. Jako se často nezajímají o vítězku letošní Miss Lucii Královou.

Musím se rozpůlit

* Nemáte až příliš plánů? Od podzimu Vysoká škola fotografická, k tomu přehlídky... Dá se to stihnout?

Dá. I s filmováním. Od září mě čeká padesát natáčecích dnů.

* Co se děje?

Vzala jsem hlavní roli v nekomerčním filmu Crashroad od Kryštofa Hanzlíka. Mělo by to být něco jako Lola běží o život.

* Když je ten film nekomerční, to budete hrát jenom za sendvič a za kafe?

Tak nějak, je to směšné. Ale vždycky jsem chtěla něco takového zkusit. Kryštof Hanzlík dělal pomocného režiséra v Zapomenutém světle, kde jsem hrála asi devítiletou holčičku, a teď mi zavolal, abych se stavila na castingu. Šla jsem tam po kocovině a měla zahrát smutnou, takže jsem se velmi snadno rozbrečela - a bylo to jasný.

* Byl vůbec o vaši roli zájem?

Byl, v tom filmu hraje třeba i Ondra Vetchý nebo Kryštof Hádek... Ale scénář byl šitý na mě. Je o holce, která odmaturuje a všechno ji naštve, takže vypadne z Prahy. Mě to tady taky dost štve.

* Copak té filmové hrdince vadí?

Má třeba problémy s klukem a já je měla ještě nedávno s Jakubem... Nebo jinak - její kamarádi na ni žárlí ve škole, protože si myslí, že se kvůli maturitě vyspala s profesorem. A já jsem to měla ve škole po letošní Missce taky hrozný.

* Nepřeháníte?

Ani ne. Na závěr mi většina spolužáků řekla, že jsem si maturitu koupila nebo že mi ji dali jako druhé vicemiss, aby si neudělali ostudu a špatnou reklamu škole.

* Co máma, bude vám při natáčení pomáhat?

Ona bohužel porodí 20. září, takže mi bude mým pedagogickým dozorem nejvýš čtrnáct dní. A potom, doufám, dostanu někoho jiného - dozor mít musím. Kryštof Hádek ho měl při Tmavomodrém světě taky, a to je, na rozdíl ode mě, herec.

* A kdybyste se jako herečka proslavila...

... což se nestane...

* ... tak byste se s úlevou vykašlala na modeling?

Chci dělat všechno dohromady. Nějak se rozpůlím.

Agáta Hanychová

Narodila se 28. dubna 1985 herečce Veronice Žilkové a režisérovi Jiřímu Hanychovi. Už od čtrnácti let se věnuje modelingu. Živila se jako barmanka a sekretářka, ale to nemá zapotřebí od letošního jara, kdy se stala druhou vícemiss ČR. Prožívá skvělý rok - odmaturovala a dostala se na Institut tvůrčí fotografie v Opavě, v červenci se zúčastnila soutěže Miss Intercontinental v Číně, kde skončila šestnáctá. Teď bude hrát hlavní roli ve filmu Crash Road, do budoucna plánuje vlastní modelingovou agenturu.